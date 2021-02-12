Париж, , 22:14 — REGNUM Во Франции был зафиксирован первый летальный случай повторного заражения «южноафриканским» штаммом SARS-CoV-2. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщили эксперты Ассоциации больниц Парижа в своем коммюнике.

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«Этот случай демонстрирует, что южноафриканский вариант может стать причиной повторного заражения, заканчивающегося летальным исходом, после легкого течения болезни при первом заражении… Насколько нам известно, это первый такой случай», — сказано в заключении медицинских экспертов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 12 февраля свыше 20 граждан Франции, вынужденных оставаться на карантине в Коста-Рике, потребовали немедленной репатриации на родину.

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