Париж, , 22:03 — REGNUM Свыше 20 граждан Франции, вынужденных оставаться на карантине в Коста-Рике, требуют немедленной репатриации на родину. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает Le Figaro.

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Уточняется, что 6 из 22 граждан Франции, прибывших в Коста-Рику, сдали положительный ПЦР-тест на коронавирус и вынуждены соблюдать режим самоизоляции в столице страны Сан-Хосе.

Остальные 16 человек, летевшие вместе с зараженными, но чьи тесты оказались негативными, требуют срочного возвращения во Францию прямым рейсом.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр немецкой земли Саар Тобиас Ханс заявил в интервью телеканалу NTV, что Саар может вновь ввести контроль на границе с Францией и Люксембургом для предотвращения дальнейшего распространения вируса SARS-CoV-2.

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