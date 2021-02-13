Вашингтон, , 10:19 — REGNUM Во время разбирательства по делу об импичменте экс-президента США Дональда Трампа в Сенате адвокаты обвиняемого начали защиту с отрицания причастности Трампа к протестам в Капитолии, а также объяснили обвинения демократов политически мотивированной «ненавистью» и «охотой на ведьм». Об этом 12 февраля пишет Associated Press.

Адвокаты Трампа, Дэвид Шоен и Брюс Кастор, заявили, что, во-первых, Трамп имеет право на обжалование результатов выборов, и во-вторых, речь Трампа, которая якобы спровоцировала протесты, никак не связана с беспорядками в Капитолии.

«Трамп использовал распространённые политические фразы, которые практически неотличимы от тех, которыми пользуются вот уже сто лет чиновники и политики всех политических спектров», — заявил один из адвокатов.

Адвокаты также уверили, что фразой «драться, как в аду» Трамп призывал не к агрессии, а к «мужеству бороться за свои принципы».

Как ранее писало ИА REGNUM, фраза «драться, как в аду», произнесённая бывшим президентом США Дональдом Трампом во время штурма Капитолия 6 января, легла в основу дела об импичменте, устроенного демократами.