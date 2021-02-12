Берлин, , 21:34 — REGNUM Немецкая земля Саар может вновь вести контроль на границе с Францией и Люксембургом для предотвращения дальнейшего распространения вируса SARS-CoV-2. Об этом в интервью немецкому телеканалу NTV сообщил премьер-министр Саара Тобиас Ханс.

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«Между уровнями заражаемости у нас и в этих странах существует огромная разница. У нас просто нет выбора», — заявил Ханс и добавил, что ограничения не будут касаться тех, кто пересекает границу ежедневно по долгу службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 12 ноября президент Франции Эммануэль Макрон написал на своей официальной странице в соцсети Twitter, что созвонился с американскими предпринимателями Биллом и Мелиндой Гейтс, чтобы обсудить борьбу с пандемией коронавируса.

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