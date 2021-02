Синьцзян, , 22:23 — REGNUM В процессе мировой борьбы за дешевые источники энергии целый регион в Китае обвинён в «новом рабстве». И всё из-за наличия на его территории дешёвого угля, снижающего стоимость производства солнечных панелей, используемых во всем мире для генерации «зеленой» солнечной энергии.

Китайские компании-производители солнечной электроэнергии будут вынуждены разорвать хозяйственные связи с Синьцзяном, регионом в западном Китае, в котором производятся дешёвые солнечные панели. Это обязательство наложено на них соглашением с американской торговой группой, которая пристально следит за соблюдением в Китае прав человека, включая принудительный труд.

Об этом сообщает индийское информационное агентство ETEnergyworld 12 февраля 2021 года.

Однако в совместном заявлении ассоциации производителей солнечной энергии и торговой группы США Синьцзян не упоминается непосредственно.

Синьцзян, который играет важную роль в мировой цепочке производства оборудования для солнечной энергетики, стал объектом обвинений в том, что в нём систематически притесняются такие этнические группы, как уйгуры-мусульмане. В сопроводительном пресс-релизе ассоциации содержится призыв к подписавшим соглашение компаниям прекратить свои связи с регионом, если найдутся доказательства использования принудительного труда.

Этот шаг проливает свет на тайну китайской солнечной энергетики: она базируется на дешёвой угольной энергии в Синьцзяне, используемой для производства основного сырья для «солнечной» отрасли. А с учётом того, что спрос на солнечные панели резко возрастет по мере того, как США и Китай всё больше будут использовать солнечную энергию, будет ещё труднее покинуть этот проблемный регион.

« На отрасль усиливается политическое давление с целью пересмотра цепочки поставок , — сказал Йоханнес Бернройтер, глава аналитической фирмы Bernreuter Research, занимающейся изучением рынка поликристаллического кремния. — Ей трудно создать цепочку поставок без Синьцзяна ».

По словам Бернройтера, около 45% мировых запасов поликремния высокого качества, который необходим для производства солнечных панелей, поступает из Синьцзяна. Это основной материал для производства солнечной энергии, используемой во всем мире. Электропроводящий металл формируется в виде кирпичей, нарезается на тонкие как бритва пластинки, соединяется проводами в ячейки, образующие панели, которые устанавливаются на крышах домов или на широких полях.

Поликремний — это мелкий песок (одна часть кремния и две части кислорода), который в промышленных печах превращается в металлический кремний. По мнению инвесторов, принудительный труд может быть использован на этапе очистки материала для изготовления панелей для выработки солнечной электроэнергии. При очистке используются высоко коррозионные химические вещества и температура выше 1000 градусов по Цельсию.

Такие высокие температуры достигаются малыми финансовыми затратами за счет угля, которым изобилует регион. Для инвесторов это означает, что в процессе производства солнечных панелей, в которых используется поликремний, образуются значительные выбросы углерода.

Соглашение с американской торговой группой подписали подразделения крупных китайских производителей солнечной энергии Longi Green Energy Technology Co., JA Solar Technology Co. и Jinko Solar Holding Co. Эти компании имеют контракты на поставки поликремния с производителями из Синьцзяна, в котором находятся четыре из пяти крупнейших в мире заводов по производству основного материала для солнечных батарей.

Министерство иностранных дел Китая считает, что обвинение в адрес использования на предприятиях региона принудительного труда является ложью.

Однако Яли Цзян, аналитик BloombergNEF заявляет:

«Самым большим стимулом для организации производства в Синьцзяне является дешёвая энергия».

По её словам, тарифы в этом регионе могут составлять всего 0,22 юаня (0,03 доллара США) за киловатт-час по сравнению с 0,6−0,7 юаня в центральном Китае.

Китай начиная с 2013 года ввел антидемпинговые пошлины в размере 57% на импорт поликремния из США и Южной Кореи в ответ на введение США пошлин на импортные солнечные панели в 2012 году. По данным BloombergNEF, в 2012 году на Китай приходилось 23% мирового производства поликремния. К 2019 году этот показатель вырос до 66%.

Поскольку значение региона Синьцзян для солнечной энергетики выросло, он сделался центром международных споров. Правозащитники обвинили китайское правительство в использовании принудительного труда людей, находящихся в лагерях для интернированных и этнических уйгурских мусульман, а также других местных меньшинств.

В январе 2021 года правительство США усилило давление на Китай, запретив ввоз всей продукции из хлопка и помидоров из Синьцзяна на основании обвинений в «современном рабстве». В ответ Китай заявил, что решение США нарушает правила торговли.

Инвесторы, конечно, не остались в стороне. С тех пор, как в сентябре 2020 года генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин объявил о планах страны по достижению углеродной нейтральности, акции GCL-Poly Energy Holdings (одного из ведущих в мире производителей поликремния и полупроводниковых пластин для солнечной энергетики в Китае) выросли более чем на 1100%, акции компании Xinte (производителя поликремния для солнечных панелей) выросли на 460%, а акции Daqo New Energy (китайской компании по производству монокристаллического кремния и поликремния) прибавили 440%.

Поскольку Китай установил новые рекорды по выработке солнечной энергии, а Джо Байден вернул США на путь получения и использования чистой энергии, заводы по производству поликремния во всём мире должны будут приложить максимальные усилия для того, чтобы произвести достаточно материала для удовлетворения мирового спроса.

При ограниченных поставках поликремния потребители этого материала не смогут отказаться от поставок из Синьцзяна. По словам Йоханнеса Бернройтера, при организации более тщательной проверки поставщиков сырья и материалов, производители должны будут доказывать, что их продукция либо используется главным образом в Китае, либо экспортируется в страны за пределами США и Европы.

«Это большой вопрос, как отследить цепочку поставок, — сказал он. — Это будет очень сложно сделать».

