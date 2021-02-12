Исламабад, , 20:25 — REGNUM В Пакистане проведены успешные испытания крылатой ракеты Babur-1A. Об этом 12 февраля, со ссылкой на информацию, распространенную вооруженными силами страны, сообщает Синьхуа, подчеркивая, что дальность новой ракеты составляет 450 км, и она в одинаковой мере эффективна в борьбе как с наземными, так и с морскими целями.

За пуском крылатой ракеты на месте проведения испытаний наблюдали высокопоставленные представители правительства страны и военного командования.

В январе текущего года в Пакистане уже состоялись успешные испытания баллистической ракеты класса «земля — земля» Shaheen-3 с дальностью полета в 2,75 тыс. км, а в начале февраля испытана ракета того же класса Ghaznavi с дальностью в 290 км.