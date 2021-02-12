Киев, , 20:19 — REGNUM Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит 50 млн евро правительству Украины — на закупку вакцин для населения страны и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации.

Соответствующий документ подписан сегодня, 12 февраля, в штаб-квартире ЕИБ в Люксембурге, сообщает пресс-служба правительства Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил банк за оперативность в предоставлении поддержки для противодействия распространению COVID-19 и заявил, что решение «расширит возможности» властей страны.

Пресс-служба не уточняет, на каких условиях Украине выдан этот кредит.

ИА REGNUM напоминает, что накануне лидеры ЕС дали понять правительству Украины, что от продолжения реформ в стране зависит доступ к вакцине от коронавируса.

9 февраля стало известно, что в случае вакцинации 10 млн человек из группы риска Украина может получить «бонусный» кредит от Всемирного банка на 30 млн долларов. При этом общая помощь Украине по «вакцинной программе» может составлять и 90 млн долларов.

Ранее власти Украины официально запретили регистрацию в стране российской вакцины.