Москва, , 20:06 — REGNUM России и ЕС нужно пытаться всеми силами находить общий язык и диалог, даже если это, порой, весьма бывает тяжело, считает юрист Вадим Ткаченко. Об этом он сегодня, 12 февраля, заявил ИА REGNUM, комментируя слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Взаимоотношения с Евросоюзом — это важная стратегическая задача. И не только в плане экономики и поставки ресурсов в европейские страны («Северный поток» и прочее), но это и большой пласт культурных, общественных, туристических и социальных взаимодействий. Не все политики в Европе придерживаются разрыва отношений с Россией, тому пример недавнее выступление представителя Исландии в отношении российско-европейского сотрудничества. У разных европейских стран свои точки соприкосновения с Россией, и они важны не только в тех плоскостях, что указаны выше», — отметил эксперт.

Он напомнил, что Исландия взаимодействует с Россией в рамках Арктического совета. В рамках него обсуждаются не только глобальные экологические проблемы, но и стратегические задачи по Арктике и освоению новых водных путей. В этот совет входят и другие европейские страны.

«Таких точек соприкосновения множество, и России, и Европе никуда от них не деться. Нам, безусловно, нужно взаимодействовать, и это не политическая или экономическая прихоть какая-то, а необходимость развития человечества и гармонии в будущем. Если сейчас упустить многие экологические, культурные и социальные аспекты взаимодействия, то в будущем они о себе обязательно заявят и не с самой лучшей стороны», — добавил юрист.

Напомним, что Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву заявил: «Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне».