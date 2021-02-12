Киев, , 19:59 — REGNUM Народный депутат Верховной рады Украины Тарас Козак, являющийся владельцем трех закрытых украинской властью телеканалов, заявляет, что все принадлежащие ему кампании работают исключительно в рамках украинского законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM.

С таким заявлением парламентарий выступил 12 февраля, комментируя информацию ряда СМИ, в частности статью издания «Украинская правда», в которой «домыслы авторов крутятся вокруг бесплодных попыток увязать деятельность принадлежащих ему фирм с торговлей товарами с республиками Донбасса».

Козак отметил, что это статья «манипулятивная», а принадлежащие ему компании работают исключительно в рамках украинского законодательства и запрещенную украинским законодательством деятельность с «временно неподконтрольными территориями» не ведут.

Также депутат прокомментировал «самый важный вопрос», вокруг которого построены все расследования — откуда у него деньги на финансирование каналов.

«Могу еще раз проинформировать вас: в 2017—2019 годах я уплатил в бюджет Украины более 42 млн грн налогов с абсолютно прозрачного и законного бизнеса, который не вызвал никаких вопросов и заявлений со стороны налоговых и контролирующих органов. И средства для ведения бизнеса в сфере медиа у меня есть», — резюмировал народный депутат Тарас Козак.

ИА REGNUM напоминает, что 2 февраля Совнацбез Украины принял решение о введении санкций в отношении Козака, и президент Зеленский сразу же подписал соответствующий указ. Санкции привели к блокированию работы принадлежащих Козаку телеканалов. При этом власть не показывает, какие были основания для принятия решения, ссылаясь на то, что это «секретная информация».