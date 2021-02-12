Лондон, , 19:43 — REGNUM Решение Китая закрыть вещание телеканала ВBC World News достойно осуждения, заявила ВВС в распространённом 12 февраля заявлении.

Телерадиовещательная корпорация заявила, что жители Китая теперь лишены доступа «к точным и беспристрастным новостям», то есть «неотъемлемого права человека». Аудиторию BBC World News оценена «в миллионы человек каждую неделю».

ВВС добавила, что её почитатели найдут способ знакомиться с её новостями. Отвечая на обвинения Пекина, заявившего, что BBC World News подаёт необъективную информацию, компания указала на «свои стандарты журналистики».

СМИ добавило, что не признаёт обвинения Китая в «неточности и идеологических предубеждениях». «Наши журналисты снимали в материковом Китае и Гонконге правдивые и честные репортажи, как и в любой другой точке мира», — говорится в заявлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 февраля, Китай запретил вещание BBC World News на своей территории. Репортажи этого СМИ были названы Пекином необъективными и ангажированными.

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