Рим, , 19:26 — REGNUM Вечером в пятницу, 12 февраля, кандидат в премьер-министры Италии, экс-глава Центробанка ЕС Марио Драги будет принят президентом страны Серджо Маттареллой, передают местные СМИ.

Ожидается, что Драги уже закончил подготовку своих предложений по программе правительства и списку министров и представит их президенту.

Новые министры могут принести присягу уже 13 февраля, однако не исключено, что церемония пройдет несколько позже. Голосование в парламенте по вопросу о доверии новому правительству состоится, вероятно, 16−17 февраля.

Как сообщалось ранее, в январе 2021 года правящая либерал-популистская коалиция Италии после выхода из нее партии Маттео Ренци лишилась большинства в парламенте. Однако при поддержке независимых депутатов правительство 18−19 января получило вотум доверия в обеих палатах. Оппозиция называла такую конструкцию слишком шаткой, тем более в условиях кризиса, и настаивала на досрочных выборах.

Читайте также: Много шума — и ничего? Как в Италии не поменялось правительство

Тем не менее президент страны Серджо Маттарелла после консультаций с лидерами партий 29 января разрешил прежнему премьер-министру Джузеппе Конте в третий раз сформировать коалицию в действующем составе парламента. Однако договориться у прежних союзников не получилось, 2 февраля их консультации были прерваны.

В тот же день Маттарелла заявил, что по-прежнему не считает нужным проводить досрочные выборы в условиях коронакризиса. Президент предложил экс-главе Центробанка ЕС Марио Драги сформировать «широкое» правительство. Предложение было принято 3 февраля, в тот же день начались новые консультации. Предполагается, что новое правительство поддержат все основные парламентские партии (популисты, правые и либералы), кроме правоцентристов из «Братьев Италии».