Вашингтон, , 19:19 — REGNUM Процедуру проверки, которая может привести к закрытию американской тюрьмы Гуантанамо (Куба), начала администрация президента Штатов Джо Байдена, сообщает 12 февраля Reuters.

Спецтюрьма Гуантанамо

Об этом агентство проинформировали источники в Белом доме. В скором будущем, пояснили информаторы, руководством США будут подписаны соответствующие бумаги.

Добавим, что информацию о движениях администрации Байдена по проверке спецтюрьмы подтвердила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Штатов Эмили Хорн.

Она пояснила, что к процессу закрытия объекта будут подключены не только Госдеп и минюст США, но и Пентагон и Конгресс.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ллойд Остин, который сейчас возглавляет Пентагон, в январе 2021 г. призвал руководство США закрыть Гуантанамо.

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