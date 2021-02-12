Вашингтон, , 19:03 — REGNUM Движение «Ансар Аллах» (йеменские хуситы) будет исключено из американского списка террористических организаций 16 февраля, говорится в заявлении госсекретаря Штатов Энтони Блинкена от 12 февраля.

Блинкен «Я отменяю с 16 февраля решение о включении «Ансар Аллах», которое иногда называют хуситами, в список иностранных террористических организаций».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, хуситы были внесены США в список террористических организаций предыдущей администрацией Штатов — 19 января 2021 г.

В начале февраля, уже после инаугурации президента США Джо Байдена, Госдеп пообещал, что хуситы будут исключены из чёрного списка, но при этом добавил, что давление на них Вашингтон намерен оказывать и впредь.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп США заявил, что хуситы ещё не исключены из списка террористов