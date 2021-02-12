Бишкек, , 18:23 — REGNUM «Семейное насилие не должно восприниматься как сугубо частное дело одной семьи, такие факты не должны замалчиваться», — заявил премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов на заседании коллегии министерства внутренних дел республики.

Обращаясь к сотрудникам милиции, новый глава правительства отметил, что любые факты насилия — это преступление против фундаментальных прав человека, а потому недопустимы в цивилизованном обществе.

«Каждый факт насилия, в том числе семейного, не должен оставаться без внимания правоохранительных органов. А общество должно выработать повышенный уровень нетерпимости к подобным проявлениям», — подчеркнул он.

Подводя итог, высокопоставленный чиновник выразил уверенность в необходимости пересмотреть ту часть законодательства Киргизии, которая отвечает за борьбу с этим негативным явлением.

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