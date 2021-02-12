Бишкек, , 18:20 — REGNUM В конце 2020 года совет улемов Киргизии подал в госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями заявление о проведении проверки деятельности Духовного управления мусульман республики. Об этом сообщили в финансовой полиции сегодня, 10 февраля.

Ведомство зарегистрировало его в едином реестре преступлений и проступков по статье Уголовного кодекса «Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации или иной организации».

Сейчас сотрудники финансовой полиции и налоговой службы проводят аудит и налоговую проверку киргизского муфтията.

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