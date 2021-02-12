Иерусалим, , 18:36 — REGNUM Кампания вакцинации в Израиле оказывается эффективной, согласно данным, опубликованным биологом из Института науки Вейцмана Эраном Сигалом 12 февраля.

Дарья Драй © ИА REGNUM

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Сигал отслеживает вирусные тенденции с самого начала пандемии. Он написал в Twitter, что с момента пика заболеваемости в середине января произошло снижение числа пациентов в тяжелом состоянии на 38% и снижение числа смертей среди жителей старше 60 лет на 40%.

Он также уточнил, что наблюдается на 58% меньше новых пожилых пациентов и на 44% меньше госпитализаций в целом. «Около трех недель назад они начали получать вторую дозу вакцины», — написал Сигал.

По данным министерства здравоохранения, на 11 февраля вакцинированы 86% жителей Израиля старше 60 лет.