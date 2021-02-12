Иерусалим, , 18:49 — REGNUM Коэффициент воспроизводства коронавируса снизился в Израиле до 0,88, самого низкого уровня за последние три месяца, сообщило министерство здравоохранения 12 февраля.

Израиль Иван Шилов © ИА REGNUM

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Данный коэффициент показывает, скольких человек может заразить один носитель вируса. За 11 февраля в стране было обнаружено только 4922 новых случая заражения, или 6,7% из примерно 75 000 человек, прошедших скрининг. Это самый низкий показатель с 9 января.

Однако инфекция не идет на спад последовательно по всей стране. В некоторых ультраортодоксальных и арабских районах уровень заражения остается высоким. Например, в ультраортодоксальном городе Эммануэль за 11 февраля 25% всех сдавших анализ получили положительный результат.

Самый высокий уровень заражения среди городов наблюдается в Модиин-Иллите, где в общей сложности 30% заразились коронавирусом. Однако этот город также сумел привить 100% своих жителей старше 60 лет.