Иерусалим, , 18:46 — REGNUM Израиль должен начать возобновление работы крупных секторов страны через 11 дней, заявил главный правительственный эксперт по коронавирусу профессор Нахман Аш в интервью KAN 12 февраля.

Тель-Авив Dennis Jarvis

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Тем самым Аш подтвердил широко распространенную в стране версию о том, что 23 февраля станет началом второго этапа выхода Израиля из локдауна.

На этой неделе были сняты ограничения на поездки по всей стране, и около 20% израильских учащихся вернулись в школы в районах с низким и средним уровнем коронавирусной инфекции.

«Следующий шаг мы планируем сделать 23 февраля, — сказал Аш, — конечно, это зависит от данных о заболеваемости, и я думаю, что к этой дате у нас будут хорошие данные, так что именно в этот день мы рекомендуем открывать торговлю и другие виды деятельности».

Подробностей он не сообщил.