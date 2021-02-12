Ереван, , 17:43 — REGNUM Трёхсторонняя встреча на уровне премьер-министров проведена Россией, Арменией и Азербайджаном, сообщили 12 февраля в пресс-службе заместителя председателя армянского правительства Мгера Григоряна.

Заседание, в котором кроме Григоряна, также участвовал российский и азербайджанский вице-премьеры Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев, было посвящено разблокировке путей сообщения в Нагорном Карабахе и вопросам безопасности.

Трёхсторонние переговоры проходили в формате видеоконференции. Это была вторая встреча Оверчука, Григоряна и Мустафаева по карабахскому вопросу.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущая встреча трёх вице-премьеров состоялась 30 января. На ней обсуждались реализация договорённостей Москвы, Еревана и Баку, достигнутые в ноябре и январе.

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