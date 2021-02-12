Москва, , 17:24 — REGNUM Открывающиеся общественные штабы по наблюдению за выборами готовы помогать партиям следить за чистотой проведения голосования, сообщает 12 февраля Ассоциация «Независимый общественный мониторинг».

Уточняется, что в ряде областей России на текущей неделе открылись общественные штабы по наблюдению за предстоящими выборами. Такие штабы уже начали работать в Псковской, Новгородской и Тверской областях, а также в Адыгее и в Мордовии.

Председатель Общественной палаты Новгородской области Татьяна Шибанова сказала, что региональный общественный штаб будет функционировать вплоть до подведения итогов выборов. Его сотрудники будут обеспечивать информацией о ходе избирательного процесса жителей области.

Шибанова «Наша главная цель — максимально оперативно информировать избирателей о том, как проходят выборы, предупреждать возможные нарушения, содействуя обеспечению чистоты и законности избирательных процедур».

Она рассказала о составе общественного штаба: это эксперты в области избирательного права, члены Общественной палаты Новгородской области, политологи и журналисты.

По словам главы общественного штаба по общественному контролю за выборами в Псковской области Анатолия Мультаха, в регионе подготовлена «кадровая основа для обеспечения полноценного общественного контроля за избирательной кампанией».

Мультах «Вчера я обратился к политическим партиям с предложением о дальнейшем сотрудничестве по обучению наблюдателей. Мы будем проводить его по комплексной программе Общественной палаты России и НОМ, представленной на заседании Координационного совета».

Председатель Общественной палаты Мордовии Иван Капитонов, сообщив, что региональным штаб открылся накануне, 11 февраля, добавил:

«Мы готовы к конструктивному взаимодействию с политическими партиями и общественными организациями, совместными усилиями обеспечивать максимальную прозрачность и гласность выборов».

Прокомментировал ситуацию и председатель Общественной палаты Адыгеи Руслан Устов, указав, что в состав общественного штаба включены представители различных общественных организаций с опытом работы в области контроля и мониторинга избирательных кампаний.

Устов «У нас налажено сотрудничество с региональными СМИ, и мы планируем освещать работу штаба, в том числе и в социальных сетях, что, станет эффективным инструментом в борьбе с недостоверной информацией».

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