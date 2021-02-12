Москва, 12 февраля 2021, 17:24 — REGNUM Открывающиеся общественные штабы по наблюдению за выборами готовы помогать партиям следить за чистотой проведения голосования, сообщает 12 февраля Ассоциация «Независимый общественный мониторинг».
Уточняется, что в ряде областей России на текущей неделе открылись общественные штабы по наблюдению за предстоящими выборами. Такие штабы уже начали работать в Псковской, Новгородской и Тверской областях, а также в Адыгее и в Мордовии.
Председатель Общественной палаты Новгородской области Татьяна Шибанова сказала, что региональный общественный штаб будет функционировать вплоть до подведения итогов выборов. Его сотрудники будут обеспечивать информацией о ходе избирательного процесса жителей области.
Она рассказала о составе общественного штаба: это эксперты в области избирательного права, члены Общественной палаты Новгородской области, политологи и журналисты.
По словам главы общественного штаба по общественному контролю за выборами в Псковской области Анатолия Мультаха, в регионе подготовлена «кадровая основа для обеспечения полноценного общественного контроля за избирательной кампанией».
Председатель Общественной палаты Мордовии Иван Капитонов, сообщив, что региональным штаб открылся накануне, 11 февраля, добавил:
Прокомментировал ситуацию и председатель Общественной палаты Адыгеи Руслан Устов, указав, что в состав общественного штаба включены представители различных общественных организаций с опытом работы в области контроля и мониторинга избирательных кампаний.
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