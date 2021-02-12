Сараево, , 18:05 — REGNUM Министр безопасности Боснии и Герцеговины Сельмо Чикотич 12 февраля представил главе делегации Европейского союза в этой стране Йохану Сатлеру официальные инструкции, которые позволяют начать практическое сотрудничество с Европолом. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

«Потребовалось много времени, чтобы окончательно решить этот вопрос между государством и энтитетами. Как? Политическая воля и компромисс. Это хороший пример того, что возможно в Боснии и Герцеговине», — написал Сатлер в своём профиле в социальной сети.

Напомним, Европол — полицейская служба Европейского союза, расположенная в Гааге. Основными задачами службы являются координация работы национальных служб в борьбе с международной организованной преступностью и улучшение информационного обмена между национальными полицейскими службами.