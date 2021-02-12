Петрозаводск, , 17:18 — REGNUM В Республике Карелия продолжили поэтапное снятие ограничений, введенных для противодействия коронавирусной инфекции. Теперь заведения общепита в Карелии могут работать до часа ночи, а организации и индивидуальные предприниматели из других регионов смогут заниматься на территории республики выездной торговлей. Об этом 12 февраля сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

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По его словам, новые послабления начинают действовать с сегодняшнего дня. Так, заведения общепита теперь могут работать до 01:00. Также отменятся ограничение на количество посадочных мест за одним столом и запрет на проведение корпоративов.

Организации и индивидуальные предприниматели из других регионов могут заниматься на территории республики выездной торговлей.

А организации в сфере дополнительного образования могут работать в штатном режиме, но при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований для профилактики и предотвращения распространения коронавируса.

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