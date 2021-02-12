Минск, 12 февраля 2021, 17:11 — REGNUM Вопросы сотрудничества в газовой сфере на среднесрочную перспективу обсудили глава Газпрома Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко. Об этом сообщает пресс-служба российского холдинга.
Газпром заверил представителя официального Минска в намерении традиционно надёжно обеспечить белорусских потребителей газом в необходимых объёмах, в том числе в пиковый зимний период.
Поставки российского газа в Белоруссию регулируются контрактами. Газпром поставляет свою продукцию дочерней компании «Газпром трансгаз Беларусь», у которой осуществляют закупки белорусские госпредприятия. Стоимость российского газа для Белоруссии традиционно намного ниже, чем для других зарубежных покупателей.
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