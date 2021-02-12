Любляна, , 17:26 — REGNUM Парламент Словении 15 февраля примет решение по поводу предложения оппозиции проголосовать за объявление вотума недоверия нынешнему правительству Янеза Янши, заявили 12 февраля в коллегии председателя парламента Игоря Зорчича. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Внеочередная сессия, на которой будет обсуждаться предложение оппозиционной коалиции о выражении недоверия нынешнему правительству, начнется 15 февраля утром, а после завершения дебатов последует тайное голосование по предложению объявить вотум недоверия правительству. Новым кандидатом на место премьер-министра Словении является председатель Демократической партии пенсионеров Карл Эрьявец.

Выступая со своим предложением на сессии парламента, лидеры оппозиции утверждали, что нынешнее правительство плохо справляется с эпидемией коронавируса, наносит ущерб государству, поскольку его внешнеполитические шаги отдаляют Словению от либерально-демократического ядра ЕС и нарушают принципы верховенства права и подрывают деятельность надзорных учреждений.

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