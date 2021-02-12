Белград, , 17:04 — REGNUM Вашингтон поддержит то решение косовского вопроса, о котором договорятся Белград и Приштина при посредничестве Евросоюза, но при этом данное решение «должно привести к взаимному признанию». Об этом 11 февраля заявил неназванный представитель посольства США в Приштине косовскому изданию «Газета экспресс».

«Суть любого соглашения должна исходить от самых сторон переговоров. Мы готовы выслушать и помочь всеми способами, оказать поддержку и обеим сторонам, и ЕС как посреднику в поиске взаимоприемлемого решения», — заявил американский дипломат.

Он также отметил, что США полностью поддерживают диалог и «всеобъемлющее решение, которое приведет к взаимному признанию, сохранению суверенитета и территориальной целостности двух государств».

«Это укрепит безопасность и процветание обеих сторон, улучшит их перспективу вступления в ЕС и другие многосторонние организации и поспособствует долгосрочной цели создания полной, свободной и мирной Европы», — добавил представитель посольства США в Приштине.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден поздравил президента Сербии Александра Вучича с Днем государственности и призвал его признать независимость Косово.