Луганск, , 17:04 — REGNUM Дважды ВСУ нарушили режим прекращения огня на линии разграничения в ЛНР за неделю, сообщил 12 февраля журналистам офицер пресс-службы управления Народной милиции республики Иван Филипоненко.

Уточняется, что были обстреляны город Золотое-5 и район Первомайска, причём под обстрел в Золотом-5 попало здание школы. Атаки ВСУ вели из миномётов калибром 82-мм, гранатомётов и стрелкового оружия.

Также за неделю, отметил Филипоненко, на позициях ВСУ на линии разграничения в ЛНР зафиксировано семь взрывов — в районе села Орехово, посёлка городского типа Луганское и города Золотое-4.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, школа №4 в Золотом-5 получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ в ночь на 8 февраля.

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