Киев, , 16:56 — REGNUM С 16 января по 11 февраля 2021 года офис уполномоченного по защите государственного языка на Украине получил 605 обращений по поводу нарушения языкового законодательства.

Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба уполномоченного, передает корреспондент ИА REGNUM.

Интересно, что больше всего обращений и жалоб поступили из Киева и Киевской области — 276. В других регионах — и на востоке, и на юге, и на западе — количество жаоб существенно меньше (например, в Луганской области — 7 жалоб, в Николаевской — 6, Херсонской, Ровенской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой по 2 обращения).

Согласно источнику, 281 обращение касается отсутствия украинской версии вебсайтов о предоставлении услуг и сайтов интернет-магазинов, еще 126 граждан пожаловались на нарушение своих прав, препятствия и ограничения в пользовании государственным языком в сфере обслуживания.

Напомним, что с 16 января 2021 года на Украине вступили в силу дополнения к языковому законодательству, согласно которым вся сфера обслуживания обязана перейти на украинский язык. За нарушение языкового законодательства предусмотрены штрафы для бизнеса.

Ранее на этой неделе уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень выступил против инициатив «отдельных народных депутатов», которые хотят лишить государство инструментов наказания за нарушение языкового закона.