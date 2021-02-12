Ярославль, , 16:53 — REGNUM Фракция КПРФ в Ярославской областной думе выдвинет кандидатом на пост председателя лидера фракции, первого секретаря областного комитета партии Александра Воробьева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самой фракции.

Александр Воробьев Страница Александра Воробьева в Facebook

Решение о кандидате коммунисты приняли 12 февраля. Выборы председателя думы состоятся 16 февраля. Ранее с кандидатом определилась «Единая Россия» — она выдвинет Михаила Боровицкого, возглавлявшего думу прошлого созыва.

Пост спикера освободился после гибели в автокатастрофе Алексея Константинова.

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