Подгорица, , 16:46 — REGNUM Министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович 12 февраля направил сербскому коллеге Николе Селаковичу открытку по случаю празднования Дня государственности Сербии, который отмечается 15 февраля. Преодолев разногласия и установив добрососедские отношения, два независимых государства могут стать примером прогресса региона и более тесного сотрудничества всех государств Западных Балкан, заявил он. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

«Только через непрерывный политический диалог, основанный на принципах равенства, взаимного уважения и взаимопонимания, мы сможем добиться более тесного двустороннего сотрудничества на благо наших граждан», — написал в поздравительном послании Радулович.

По его словам, в предстоящий период основное внимание должно быть уделено активизации сотрудничества в области экономики, туризма, транспорта и культуры.