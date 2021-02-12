Киев, , 16:57 — REGNUM Депутаты Верховной рады Украины, участвовавшие в он-лайн переговорах с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской 11 февраля, делятся своими впечатлениями от этого мероприятия, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко обращает внимание, что Тихановская отметила важность поддержки со стороны Украины и признала, что за эти полгода белорусы стали «лучше понимать» соседнюю страну.

«Также оппозиционерка поддержала территориальную целостности Украины и сказала, что Крым по закону является Украиной, но несколько лет де-факто контролируется Россией», — пересказывает Гончаренко.

Стоит отметить, что за день до переговоров с Тихановский депутат дал большое интервью украинскому изданию «Деловая столица», в ходе которого объяснил, что «не так» с белорусской оппозицией, с точки зрения украинских политиков.

«Это одна из проблем для Украины: то, что белорусская оппозиция для многих в Украине выглядит такой же «подпутинской», как сам Лукашенко, а может, даже больше… Есть проблема со Светланой Тихановской. Она должна абсолютно ясно сказать, что Крым — это Украина, без всех этих де-юре, де-факто и т.д., то есть без каких-то хождений вокруг да около… Это дается ей тяжело, я понимаю, потому что она человек из белорусской повестки жизни, очень пророссийской. К тому же, я думаю, ее советники тоже просили этого не делать. Как бы была идея «Давайте не травмировать Путина, потому что, может быть, нам поможет Путин». Они боялись отпугнуть какое-то количество белорусов и одновременно хотели не сказать ничего плохого Путину», — проанализировал ситуацию Гончаренко.

Он также отметил, что «преклонение перед Путиным» есть у очень многих белорусов, и в частности, снятый с выборов президента Виктор Бабарико — тоже «абсолютно пророссийский», а Мария Колесникова и Вероника Цепкало заявляли в одном из телеэфиров, в котором сам Гончаренко также участвовал, что «господин Путин мудрый человек».

ИА REGNUM напоминает, что Тихановская передала обращение к парламенту Украины, в котором просит украинскую сторону поддержать «демократическую Беларусь» на международных площадках», в частности, в ОБСЕ, ПАСЕ, ООН, а также надеется на встречу с руководством Украины, чтобы «обсудить соседское будущее».