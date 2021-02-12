София, , 16:08 — REGNUM Болгарско-македонская комиссия, которая была сформирована для того, чтобы устранить разночтения истории двух балканских народов, по всей вероятности, не сможет «добраться до научной истины». Такое мнение высказал 12 февраля член комиссии с болгарской стороны Кирилл Топалов.

По его мнению, процесс установления «исторических фактов» заранее «обречён на провал», так как Северная Македония использует методы Северной Кореи.

«Македония — это балканская Северная Корея из-за жесткой цензуры и тоталитаризма», — заявил болгарский профессор телеканалу БТ6.

Напомним, что ранее премьер-министры Болгарии и Северной Македонии Бойко Борисов и Зоран Заев подписали соглашение о добрососедстве, в котором было оговорено формирование совместной комиссии болгарских и македонских историков, которая согласует общий взгляд на ключевые события общей истории.

Тем не менее, Болгария в конце прошлого года заблокировала начало переговоров Северной Македонии о присоединении к ЕС, требуя от Скопье признать болгарское происхождение отдельных личностей македонской истории, а также заявить о том, что македонский язык произошел от болгарского. Позднее официальные лица Болгарии обвинили Сербию в том, что она «сотворила» македонскую нацию для того, чтобы реализовать свои геополитические амбиции на Балканах.