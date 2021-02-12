Киев, , 16:20 — REGNUM Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) назначил проверку телеканала «НАШ» из-за слов бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Об этом сообщила пресс-служба Госкомтелерадио.

Чиновникам не понравилось то, что Азаров отрицал участие вооружённых сил РФ в войне в Донбассе, а также возлагал ответственность за войну на вооружённые силы Украины.

Азаров заявил, что на Украине «имеет место гражданский конфликт. А в гражданском конфликте запрещено использовать вооружённые силы».

При этом ведущие телеканала никак не отреагировали на высказывания гостя студии.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует закрывать телеканал «НАШ» по примеру того, как были закрыты телеканалы Zik, 112.ua и NewsOne.

Отметим, что с 2014 года украинская пропаганда твердит об «агрессии России» в Донбассе. При этом ни одного свидетельства наличия регулярных формирований ВС РФ в регионе нет.

Читайте также: ОБСЕ: сообщения о присутствии российских военных в Донбассе не поступали

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский выдал непонятный каламбур на вопрос о закрытии телеканалов