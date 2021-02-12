Манила, , 16:03 — REGNUM Власти Филиппин разрешат кинотеатрам и развлекательным заведениям в стране возобновить свою работу, сообщает Antara.

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Филиппины занимают второе место по количеству случаев и смертей от COVID-19 в Юго-Восточной Азии, но пресс-секретарь президента Гарри Роке заявил, что правительство увеличило пропускную способность больниц для борьбы с эпидемией.

В результате пандемии экономический рост на Филиппинах замедлился. Восстановление экономического сектора, в том числе в столице страны, Маниле, будет осуществляться за счет соблюдения строгих санитарных протоколов и ограничения пропускной способности посетителей в кинотеатрах и развлекательных заведениях.

Работу возобновят школы, игровые центры, библиотеки, музеи, парки и исторические памятники. С 15 февраля 2021 года количество людей в местах отправления культа также будет увеличено.

Правительство Филиппин планирует в этом месяце начать массовую вакцинацию медицинских работников от COVID-19 в Маниле с использованием вакцины, полученной через международную программу COVAX.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Филиппин проявляют интерес к вертолетам и автомобильной технике российского производства.

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