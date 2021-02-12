Брюссель, , 15:52 — REGNUM Заявление главы российского МИД Сергея Лаврова, допустившего разрыв связей между Москвой и Брюсселем в случае введения новых санкций, в Евросоюзе приняли к сведению. Об этом официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил 12 февраля.

«ЕС принял к сведению заявление главы МИД России об отношениях с Евросоюзом», — сказал Стано.

Он добавил, что в Европейском союзе приняли к сведению разъяснения официальной Москвы. Ситуацию будут обсуждать в Совете ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не хочет изолироваться от мировой жизни, но должна быть к этому готова. Если против Москвы введут экономические санкции, чувствительные для некоторых сфер, Россия может разорвать связи с ЕС, сказал он.

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