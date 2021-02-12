Брюссель, , 15:48 — REGNUM Жители Финляндии, Испании и Греции больше всего убеждены в том, что Евросоюз движется в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Parlemeter.

Так, в десятку стран с наибольшей долей ответивших, что Евросоюз движется не в том направлении, вошли Финляндия (60%), Испания (59%), Греция (56%), Франция (54%), Чехия (53%), Швеция (51%) и др.

В целом 39% опрошенных заявили, что Евросоюз движется в правильном направлении, это на 7% выше, чем осенью 2019 года, пишет Parlemeter.

Кроме того, доля европейцев, оценивающих положительно членство своих стран в ЕС, достигла рекордно высокого уровня (63%).

Опрос был проведён с 20 ноября по 21 декабря 2020 года, в нём приняли участие 27,2 тыс. человек старше 15 лет из 27 стран — членов ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, доля граждан Италии, считающих, что страна не должна покидать ни Евросоюз, ни зону евро, продолжает сокращаться и в августе составляло 50,4%. Кроме того, 34,5% граждан выступают за то, чтобы покинуть и ЕС, и еврозону.

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