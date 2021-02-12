Киев, , 15:50 — REGNUM То, что ЕС не собирается пересматривать соглашение об ассоциации с Украиной, вполне логично, заявил 12 февраля украинский политический эксперт Тарас Загородний.

«А им-то зачем? Наш рынок открыт для них. Их рынок — практически закрыт, кроме пшеницы и другого сырья, которое «копеечное». Промышленность (на Украине) убивается, у людей нет работы и они едут в ЕС. Ресурсы выкачиваются», — отметил эксперт.

Политолог считает, что, несмотря на громкие заявления, коррупция на Украине ЕС тоже «в принципе» устраивает, поскольку в результате деньги идут в европейском направлении.

«Скоро достроят «Северный поток — 2». Заберут у нас еще транзитные деньги… Лохов в этом мире, которые до сих пор верят в добрых дядь и тёть и сказки о «свободной торговле», наказывают жестко», — резюмировал Загородний.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в Брюсселе заявили, что ЕС не видит необходимости менять действующее соглашение об ассоциации с Украиной, поскольку оно до сих пор имеет «неиспользованный потенциал».

При этом еврокомиссар Оливер Варгеи отметил, что в ЕС готовы рассмотреть запросы Украины по квотам, если такие поступят, но при этом ничего не гарантируют.