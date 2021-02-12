Киев, , 15:50 — REGNUM Проблему Донбасса можно решить, дав точную политико-правовую оценку происходящему. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин 12 февраля в интервью изданию Шарий.нет.

Парламентарий предложил подумать, были ли события в Донбассе 2014 года «сепаратистскими проявлениями», вызванными желанием создать отдельное государство.

«Или в Донбассе была отчаянная попытка защититься от новых киевских властей, которые захватили власть вооружённым антиконституционным путём и пытались распространить её на всю территорию Украины?» — задался вопросом Кузьмин.

Депутат напомнил, что в 2014 году перед тем, как в Донбассе начались протесты, области Западной Украины отказались подчиняться Киеву, там происходили захваты складов с оружием, отделений милиции, Службы Безопасности Украины (СБУ) и административных зданий.

«Почему Донбасс оторвался… Потому что он в украинской власти чувствовал для себя опасность. Агрессия украинской власти по отношению к Донбассу повлекла за собой вот это всё…» — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в партии ОПЗЖ напомнили о неисполнении властями Украины Минских соглашений, а также выступили за прямой диалог с Донецком и Луганском.

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