Минск, , 15:38 — REGNUM В Белоруссии планируется обсудить и изложить возможные поправки в конституцию страны, связанные с нейтралитетом республики. Такое поручение по итогам Всебелорусского народного собрания дал президент страны Александр Лукашенко.

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«Нет нейтралитета, и, честно говоря, мы и не проводили курс, который был бы жёстко связан с нейтралитетом, тем самым, возможно, нарушая конституцию», — заявил президент Белоруссии на пресс-конференции 12 февраля.

Он напомнил, что конституционно закрепить принцип, противоположный нейтралитету, предлагали разные люди — и военные, и невоенные. Лукашенко пояснил, что такая ситуация возникла из-за того, что страна должна была постепенно подстраиваться под изменения жизни.

«Поэтому, видимо, надо нам обсудить этот вопрос со специалистами и изложить по-иному эти требования», — добавил он.

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Белорусский лидер также подчеркнул, что решение вопроса об изменении конституции потребует принять концепцию национальной безопасности.

Напомним, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал не соответствующим действительности закрепленное в конституции республики стремление к нейтралитету.

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