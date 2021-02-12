Минск, 12 февраля 2021, 15:38 — REGNUM В Белоруссии планируется обсудить и изложить возможные поправки в конституцию страны, связанные с нейтралитетом республики. Такое поручение по итогам Всебелорусского народного собрания дал президент страны Александр Лукашенко.
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Он напомнил, что конституционно закрепить принцип, противоположный нейтралитету, предлагали разные люди — и военные, и невоенные. Лукашенко пояснил, что такая ситуация возникла из-за того, что страна должна была постепенно подстраиваться под изменения жизни.
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Белорусский лидер также подчеркнул, что решение вопроса об изменении конституции потребует принять концепцию национальной безопасности.
Напомним, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал не соответствующим действительности закрепленное в конституции республики стремление к нейтралитету.
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