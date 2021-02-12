Берлин, , 16:02 — REGNUM Министерства иностранных дел Германии, Великобритании и Франции выступили с совместным заявлением, выражая обеспокоенность в связи с производством металлического урана в Иране. Заявление опубликовано 12 февраля на сайте германского МИД.

Правительства трёх стран, говорится в документе, с большой озабоченностью встретили недавнее подтверждение МАГАТЭ о том, что Иран производит металлический уран. В ядерном соглашении (СВПД) отмечено, что Иран на протяжении 15 лет не должен производить или приобретать металлический уран, а также проводить исследования в этой области.

«Как и в нашем заявлении от 16 января, мы подтверждаем, что у Ирана нет убедительного гражданского оправдания этой деятельности, которая является решающим шагом в разработке ядерного оружия», — подчёркивают внешнеполитические ведомства ФРГ, Британии и Франции.

Иран настоятельно призвали прекратить производство металлического урана и предупредили, что такими действиями Тегеран подрывает возможность новых дипломатических усилий для полного достижения целей СВПД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о получении небольшого количества металлического урана в городе Исфахан в Иране. Этот вид ядерного топлива в стране прежде не производили. Он может применяться в изготовлении ядерной бомбы.

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