Москва, , 15:42 — REGNUM Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Москве встречу с генсеком по обороне и национальной безопасности Франции Стефаном Буйоном. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба аппарата российского Совбеза.

«Обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия Москвы и Парижа в сфере безопасности», — говорится в сообщении.

Также указывается, что стороны обсудили вопросы сотрудничества в области кибербезопасности и отметили «постоянное расширение спектра вызовов и угроз в информационной сфере», включая связанное с внедрением новых информационно-коммуникационных технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент нет каких-либо точных прикидок по формату и дате встречи президента России Владимира Путина с его коллегой из Франции Эммануэлем Макроном.