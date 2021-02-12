Кишинёв, , 15:46 — REGNUM В Молдавии лидер «Нашей партии» Ренато Усатый призвал своих сторонников выйти на акцию протеста к парламенту. Политик сделал обращение в онлайн-эфире на своей странице в соцсети Facebook.

Усатый обвинил в «грязной игре» лидеров Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), партии «Платформа Достоинство и правда» и партии «Шор» Игоря Додона, Андрея Нэстасе и Илана Шора.

«Додон уверял, что будут досрочные выборы, а сам в это время вел переговоры с Нэстасе и Шором. Шор вчера сказал Додону «нет», он захотел пять министерств. Они не договорились и поругались. Вчера Нэстасе ходил к Майе Санду «выкручивать ей руки», — заявил Усатый.

Он также обвинил Додона в том, что тот решил пойти на коалицию с Шором якобы ради «личных интересов».

«Предлагаю объединиться, прийти в парламент и не позволить им играть в свои грязные игры. Мы сегодня должны объединиться, все выйти на протест и просто, если надо, заковать в кандалы всех этих путан, которые грабили страну и продолжают грабить сегодня», — сказал лидер «Нашей партии».

Напомним, накануне ПСРМ и «Шор» объявили о создании коалиции с партией Pentru Moldova, после чего «социалисты» выдвинули своего кандидата на пост премьер-министра. Согласно конституции Молдавии, кандидата от большинства нельзя отклонять, но президент республики Майя Санду повторно выдвинула своего кандидата Наталью Гаврилицу.

Депутаты второй раз не одобрили кандидата от президента. После этого глава республики может распустить парламент. Лидер ПСРМ обратился в Конституционный суд, обвинив Санду в узурпации власти.

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