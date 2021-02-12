Киев, , 15:34 — REGNUM Национальный банк Украины будет и в дальнейшем защищать законность национализации ПриватБанка, заявил 12 февраля глава регулятора Кирилл Шевченко.

Таким образом Шевченко прокомментировал резолюцию Европарламента об имплементации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в той части, что касается банковской сферы.

«Заверяем, что приложим все усилия для защиты законности решений о национализации ПриватБанка, сохранения финансовой стабильности и не допустим потери средств налогоплательщиков», — отметил глава Нацбанка.

Также он заявил, что НБУ планирует способствовать сближению банковского законодательства Украины к нормам Европейского союза — в частности, на рассмотрение Верховной рады передан согласованный с МВФ законопроект о улучшении корпоративного управления в банках.

ИА REGNUM напоминает, что «ПриватБанк», ранее принадлежавший структурам олиграха Игоря Коломойского, был национализирован еще при президентстве Петра Порошенко. Весной 2020 года Верховная рада приняла специальный законопроект, чтобы не допустить возврата финучреждения Коломойскому через суды.

Накануне стало известно, что украинские банки в 2020 году получили 41,3 млрд грн чистой прибыли, причем большую часть этой суммы, 61% или 25,3 млрд грн, получил именно ПриватБанк.