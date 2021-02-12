Джакарта, , 15:34 — REGNUM Парламент Индонезии обратился в министерство образования и культуры с просьбой усилить надзор за содержанием школьных учебников, сообщает CNN Indonesia.

Председатель комиссии X парламента Индонезии Сяйфул Худа заявил, что в последнее время в учебных пособиях для школьников появлялись материалы, носящие, например, сексуальный или политический характер.

Известно, что непристойная ссылка была обнаружена в учебнике по социологии для средней школы.

Кроме того, в учебных пособиях часто встречается политический контент, ориентированный на одну или две партии. Например, в одном учебнике фигурировало имя Ганджара Праново, который занимает пост губернатора Центральной Явы.

Как сообщало ИА REGNUM, жители столицы Индонезии и её окрестностей уезжают за город в преддверии праздников, связанных с китайским Новым годом.

Читайте также: Жители Индонезии покидают столицу в преддверии праздников