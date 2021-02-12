Варшава, , 15:27 — REGNUM 12 февраля президент Польши Анджей Дуда во Дворце президента в Варшаве подписал указ об учреждении нового совещательного органа — Совета по вопросам здравоохранения. Сразу после этого он открыл первое заседание новой структуры. Об этом передает Polskie Radio 24.

Во время подписания указа в зале присутствовали члены нового Совета. В его состав вошли как теоретики-ученые, так и практикующие врачи.

«Мы приняли решение создать такую структуру в тот момент, когда столкнулись с этой серьезной проблемой, которая нас всех волнует — пандемия коронавируса. Я очень надеюсь, что мы скоро победим пандемию и общими усилиями сможем проанализировать и исправить все погрешности и иные проблемы в области польского здравоохранения. Вы будете работать в тесном сотрудничестве с министерством здравоохранения», — заявил Дуда.

Структура будет осуществлять свою деятельность при Национальном совете развития Польши, который возглавляет президент.