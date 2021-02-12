Минск, , 15:28 — REGNUM В Белоруссии в настоящее время нет политических заключенных. Об этом 12 февраля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о перспективах политической амнистии на Всебелорусском народном собрании.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с белорусскими политзаключёнными Цитата из видео. president.gov

Как напомнил белорусский лидер, одна или две выступавших на ВНС заявили о необходимости проведения в республике политическую амнистию.

«Если этот человек достанет уголовный кодекс, другие наши законы и покажет мне, может, вам хоть одну политическую статью в уголовном кодексе и скажет, что на основании этой политической статьи кто-то осужден, мы будем думать, какие принимать решения. У нас не было и нет никаких политических заключенных», — сказал он.

При этом Лукашенко привел в качестве примера политолога Юрия Воскресенского, выступавшего на ВНС и поблагодарившего его за приезд в СИЗО осенью минувшего года.

«Я ему при всех в СИЗО сказал и упрекнул сам себя и чиновников: а почему мы его, толкового человека, потеряли? Это наши косяки. И если мы не видим толковых людей, которых надо поднять, поддержать, значит, их увидят другие», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что референдум по изменениям в конституции Белоруссии может быть совмещен с выборами в местные советы в республике в 2022 году.