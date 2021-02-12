Минск, , 15:24 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике готовят закон, который ужесточает наказание за организацию массовых беспорядков.

Василмий Перов. Отпетый. 1874

«Мною поручено разным структурам, органам власти подготовить проекты соответствующих нормативно-правовых актов», — сказал Лукашенко на Всебелорусском народном собрании.

По его словам, гражданам необходимо предоставить указанные документы в виде законов, в связи с этим в скором времени они будут приняты парламентом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко призвал всех, кто хочет занять его нынешний пост, не спешить на данную должность, так как президентство не является царствованием.

Также белорусский лидер добавил, что нахождение на посту президента не является царствованием, хотя кто-то, возможно, и так проводит свое президентство.

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