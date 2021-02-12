Киев, , 15:23 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и его олигархическое окружение панически боятся стремительного роста популярности партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), а также лично народного депутата Украины Виктора Медведчука, против которого на самом деле и были введены санкции, прекратившие вещание трех самых популярных в стране телеканалов.

Об этом журналистам заявил сегодня, 12 февраля, народный депутат Украины от фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

Политик уверен, что уже всем на Украине и за ее пределами ясно, что санкции на самом деле введены против Медведчука, по абсолютно надуманным основаниям и явно противозаконно.

«Просто испугались… испугались стремительного роста популярности Медведчука. Его явного преимущества перед вами. Именно Медведчук сегодня является символом украинского протеста, символом борьбы против внешнего управления. Именно с ним многие связывают спасение Украины от таких, как вы и как Порошенко. А три оппозиционных канала, «112 Украина», NewsOne и ZIK, об этом вещали на весь мир. Каждый день. Круглые сутки», — подчеркнул парламентарий.

Он считает, что именно страх перед правдивой информацией, которую доносили журналисты закрытых телеканалов до украинцев, заставил президента Зеленского пойти на беспрецедентный шаг, нарушающий Конституцию и законодательство Украины.

«Вы из страха вышвырнули на улицу полторы тысячи человек, журналистов и сотрудников ненавистных вам телеканалов. И сейчас, защищая себя от справедливых обвинений в узурпации власти, врете, находя себе все новые и новые оправдания. В этот раз вот: финансирование каналов с оккупированных территорий…», — сказал Кузьмин, обращаясь к главе государства.

Депутат напомнил Владимиру Зеленскому некоторые основы украинского законодательства — в частности, что закон запрещает накладывать санкции на граждан Украины, вне зависимости от источника финансирования, а также, что санкции могут применяться только к лицам, осуществляющим террористическую деятельность.

«Вы всерьёз верите, что депутат Козак занимается террористической деятельностью и является террористом? Почему же он до сих пор не арестован за этот самый терроризм? Или он не террорист?», — задался вопрос политик, добавив, что Конституция Украины запрещает кому бы то ни было, включая президента, ограничивать права граждан. Исключение составляют, пояснил парламентарий, лишь случаи, допустимые во время военного и чрезвычайного положения, которые, как известно, до сих пор не введены.

По мнению Рената Кузьмина, причины введения санкций, озвучиваемые Зеленским, на самом деле являются «ничем не обоснованной ложью».

В заключение он отметил, что реальную оценку действиям президента Украины уже дал Европарламент в своей резолюции — ухудшение социальной и политической ситуации, давление на прессу, репрессии и коррупция.

«Вот это и есть ваше истинное лицо. А Медведчук обязательно победит в этой борьбе. И украинский народ победит. И сбросит с себя ярмо внешнего управления вместе с вашей гнилой и продажной властью», — резюмировал Ренат Кузьмин.

ИА REGNUM напоминает, что ранее фракция ОПЗЖ на своем заседании приняла решение добиваться импичмента президента согласно действующему законодательству, а сам Медведчук заявил, что на правах политической силы, которая согласно данным социологических опросов является лидером политических симпатий, ОПЗЖ будет отстаивать соблюдение законов и Конституции Украины, даже если речь идет о главе государства.