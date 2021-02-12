Белград, , 15:23 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 12 февраля принял посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко и обсудил с ним возможность производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на производственных мощностях в Сербии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы сербского президента.

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Вучич подчеркнул, что между Сербией и Россией установились крепкие дружеские отношения, которые прошли проверку многими испытаниями, в том числе сейчас, во время пандемии коронавируса.

Президент Сербии также попросил Боцан-Харченко передать его благодарность президенту Владимиру Путину за поздравление, которое российский лидер направил ему по поводу Дня государственности — 15 февраля. Также Вучич поблагодарил Путина за то, что Россия поставила свою вакцину в Сербию, благодаря чему она вышла на одно из передовых мест по профилактике населения от коронавирусной инфекции.

Напомним, что ранее Путин поздравил Вучича с Днем государственности и отметил, что в России «высоко ценят отношения с Сербией, основанные на давних традициях братской дружбы, культурной и духовной близости».

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