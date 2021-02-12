Белград, , 15:20 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 12 февраля встретился с послом России Александром Боцан-Харченко и попросил его передать президенту Владимиру Путину благодарность за поздравительную открытку, которую он передал ему по случаю дня государственности Сербии. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Президент Сербии Александр Вучич с послом России Александром Боцан-Харченко Predsednik.rs

Вучич заявил, что Сербия и Россия имеют прочные дружеские отношения, которые испытываются на прочность различными вызовами, и даже сейчас, во время пандемии коронавируса.

Он также попросил посла Боцан-Харченко передать президенту Путину благодарность за поставки вакцины «Спутник V», поскольку, по словам Вучича, они способствовали тому, что Сербия лидирует в процессе вакцинации и обеспечила население надёжной защитой от COVID-19.

Президент Вучич и посол Боцан-Харченко также обсудили возможность с помощью экспертов из России и на основе российских технологий производства вакцины в Сербии.