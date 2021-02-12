Сеул, , 15:15 — REGNUM Новый глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провел 12 февраля телефонные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, представители двух стран договорились продолжать работу над расширением двустороннего сотрудничества, а такженад установлением мира на Корейском полуострове. Кроме того, дипломаты обсудили борьбу с пандемией коронавируса.

Ранее южнокорейский министр иностранных дел провел телефонные переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

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